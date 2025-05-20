Ufficiale, il Bologna riscatta Casale: alla Lazio 6,5 milioni di euro

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 20 Maggio 2025

Si attendeva solo l’ufficialità arrivata nelle ultime ore tramite i canali social dei rossoblù: Nicolò Casale è un giocatore del Bologna a titolo definitivo. L’ex Verona è arrivato dalla Lazio agli sgoccioli della scorsa sessione estiva con un’operazione di prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni.

Secondo gli accordi stipulati tra i biancocelesti e i felsinei però, il diritto di riscatto si sarebbe trasformato in obbligo qualora il Bologna si fosse qualificato ad una competizione europea. Grazie al trionfo in finale di Coppa Italia contro il Milan, la squadra di Vincenzo Italiano si è assicurata la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League e, di conseguenza, è scattato automaticamente l’obbligo di riscatto: Casale un giocatore rossoblù a tutti gli effetti.

BOLOGNA, UFFICIALE IL RISCATTO DI CASALE DALLA LAZIO: LA NOTA DEL CLUB

Ecco il comunicato ufficiale del club felsineo: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Nicolò Casale dalla SS Lazio: il difensore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028″.

