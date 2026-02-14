Il Tottenham vuole risollevare le sorti di una stagione molto complicata. Gli Spurs infatti, tranne per il quarto posto nel girone unico di Champions League, stanno attraversando un periodo di crisi nera, come testimoniato dal sedicesimo posto occupato in Premier League, a 5 lunghezze dalla zona retrocessione. Viste le difficoltà della squadra, la dirigenza del club londinese ha deciso di cambiare la guida tecnica per provare a invertire la rotta: fuori Thomas Franck, dentro Igor Tudor. Il tecnico croato allenerà il Tottenham fino al prossimo giugno.

TUDOR È IL NUOVO ALLENATORE DEL TOTTENHAM: LA NOTA DEL CLUB

Così il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo del tecnico ex Juve e Lazio: “Siamo lieti di confermare la nomina di Igor Tudor ad allenatore della squadra maschile fino alla fine della stagione, subordinatamente al permesso di lavoro. Igor si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci risalire in classifica in Premier League. Il suo mandato è semplice: portare organizzazione, intensità e competitività alla squadra in una fase decisiva della stagione”.

TOTTENHAM, TUDOR: “SQUADRA CON GRANDE QUALITÀ, ESSERE QUI UN ONORE”

Queste le prime parole di Tudor da tecnico degli Spurs: “È un onore entrare a far parte di questo club in un momento importante. Sono consapevole della responsabilità che mi è stata affidata e il mio obiettivo è chiaro: dare maggiore costanza alle nostre prestazioni e competere con convinzione in ogni partita. C’è una grande qualità in questa squadra e il mio compito è organizzarla, darle energia e migliorare rapidamente i nostri risultati.”

Oltre a “UFFICIALE: Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham” leggi anche: