UFFICIALE Genoa, blindato Ekhator: rinnovo fino al 2029

Raffaele Campo

UFFICIALE GENOA RINNOVO EKHATOR – Proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno, il Genoa ha blindato uno dei suoi migliori talenti del vivaio.

Si tratta di Jeff Ekhator, di ruolo attaccante e il quale ha firmato con il Grifone un nuovo accordo fino al 2029.

UFFICIALE GENOA RINNOVO EKHATOR – Qui il comunicato ufficiale: “Nel giorno del 18° compleanno la società ufficializza il contratto con l’attaccante, impegnato in questi giorni con la nazionale italiana U19. E’ il più giovane calciatore, dopo Lamine Yamal del Barcellona, ad aver segnato e servito almeno un assist nei 5 maggiori campionati europei. Un talento puro cresciuto nell’Academy rossoblù in cui ha collezionato una militanza decennale.

Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Jeff Ekhator fino al 2029“.

 

