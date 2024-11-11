UFFICIALE Genoa, blindato Ekhator: rinnovo fino al 2029
UFFICIALE GENOA RINNOVO EKHATOR – Proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno, il Genoa ha blindato uno dei suoi migliori talenti del vivaio.
Si tratta di Jeff Ekhator, di ruolo attaccante e il quale ha firmato con il Grifone un nuovo accordo fino al 2029.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
UFFICIALE GENOA RINNOVO EKHATOR – Qui il comunicato ufficiale: “Nel giorno del 18° compleanno la società ufficializza il contratto con l’attaccante, impegnato in questi giorni con la nazionale italiana U19. E’ il più giovane calciatore, dopo Lamine Yamal del Barcellona, ad aver segnato e servito almeno un assist nei 5 maggiori campionati europei. Un talento puro cresciuto nell’Academy rossoblù in cui ha collezionato una militanza decennale.
Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Jeff Ekhator fino al 2029“.
Ti potrebbe interessare:
- Nuova giornata di Serie A, ecco i consigli per il Fantacalcio e pronostici
- Ufficiale, Arnault e Red Bull in sinergia per il Paris FC: il comunicato
- Paris Saint Germain, le ultime notizie sul rinnovo di Luis Enrique
- Empoli, Henderson: “Il gruppo è la nostra forza. Contro il Napoli…”
- Milan, Reijnders: “Scudetto? Possiamo lottare, stiamo capendo il mister”
- Juventus-Lazio, Motta: “Voglio la prestazione ma non per l’estetica. Douglas, Vlahovic…”
- Roma, CEO cercasi: in lista anche Alessandro Antonello, dell’Inter
- Roma, Paredes: “Io di nuovo al Boca? Non posso dire molto, ma…”
- Gravina: “In Italia il talento c’è ma non gioca. All’estero più opportunità”
- Loftus-Cheek e il Milan: “Avremo risultati migliori, Sarri il più influente”
- Lautaro al Pallone d’oro: “Sogno di vincere la Champions da capitano dell’Inter”