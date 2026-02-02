 Salta al contenuto
UFFICIALE Fiorentina, Rugani nuovo difensore viola

UFFICIALE FIORENTINA RUGANI – Nuovo rinforzo della Fiorentina. Dalla Juventus arriva in prestito Daniele Rugani, esperto difensore centrale.

UFFICIALE FIORENTINA RUGANI – Qui il comunicato dei toscani: “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Rugani dalla Juventus F.C. 

Rugani, nato a Lucca il 29 luglio 1994, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’ Empoli e, nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Empoli, Juventus, Rennes, Cagliari e Ajax.

Il nuovo difensore viola ha collezionato 177 presenze in Serie A, 16 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana oltre che 19 in Champions League e 8 in Europa League e vanta nel suo palmares 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Rugani ha, inoltre, indossato in 7 occasioni la maglia della Nazionale maggiore Azzurra“.

 

