UFFICIALE Fenerbahce, Kanté è il nuovo mediano

UFFICIALE FENERBAHCE KANTé – Alla fine l’operazione si è conclusa: N’Golo Kanté è un nuovo giocatore del Fenerbahce. L’esperto mediano francese, 34 anni, lascia l’Al-Ittihad dopo due stagioni e approda nel campionato turco. Nelle scorse ore dal club di Istanbul è arrivata l’ufficialità, col giocatore che ha sottoscritto un contratto fino al 2029.

UFFICIALE FENERBAHCE KANTé – Il calciatore in questione torna quindi a giocare in Europa. Oltre alla leadership con la Francia, Kanté era stato uno dei protagonisti del miracolo del Leicester del 2016 e per i successivi anni un pilastro del Chelsea. Senza dimenticare il Mondiale in Russia del 2018 vinto con la casacca della nazionale transalpina.

 

