UFFICIALE Empoli, Silvestri nuovo portiere azzurro

Raffaele Campo · Pubblicato il 30 Gennaio 2025

UFFICIALE EMPOLI SILVESTRI – Stamattina è divenuto tutto anche ufficiale: Marco Silvestri è un nuovo portiere dell’Empoli, che lo ha ingaggiato in prestito dalla Sampdoria. L’ex Verona e Udinese torna quindi in Serie A.

UFFICIALE EMPOLI SILVESTRI – Qui il comunicato dei toscani: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Calcio Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Silvestri.

Marco Silvestri è un portiere italiano nato a Castelnovo ne’ Monti il 2 marzo 1991. Cresciuto nel settore giovanile del Modena, debutta in Coppa Italia con gli emiliani nell’agosto del 2009. Passa quindi al Chievo che lo gira poi in prestito prima alla Reggiana, dove affronta il suo primo campionato da titolare in Lega Pro, e poi al Padova, in Serie B. Nel gennaio del 2014 passa, sempre a titolo temporaneo, al Cagliari con cui, ad aprile, esordisce in Serie A e conquista la salvezza. Nell’estate il passaggio al Leeds United, dove resta tre stagioni giocando 98 gare con gli inglesi. Torna in Italia nell’estate del 2017, al Verona, dove rimane per 4 stagioni prima di trasferirsi a luglio 2021 all’Udinese.

La scorsa estate lascia il Friuli dopo 94 gare, passando alla Sampdoria con cui ha giocato la prima metà di questa stagione. A livello di nazionali, tra il 2009 e il 2011, colleziona sei presenze con Under 21 e Under 20; nell’ottobre del 2020 è stato invece chiamato da Roberto Mancini in nazionale maggiore, senza però esordire con la maglia azzurra“.

