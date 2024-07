UFFICIALE EMPOLI SEBASTIANO ESPOSITO – Dopo l’ultima stagione e mezza tra Bari e Sampdoria, proseguirà in Serie A il percorso calcistico di Sebastiano Esposito, giovane attaccante scuola Inter.

L’Empoli ha infatti ufficializzato il suo approdo in Toscana agli ordini di Roberto D’Aversa.

UFFICIALE EMPOLI SEBASTIANO ESPOSITO – Qui il comunicato degli azzurri: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Football Club Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione, delle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito.

Sebastiano Esposito è un attaccante italiano nato a Castellamare di Stabia il 2 luglio 2002. Cresce nel settore giovanile del Brescia e dal 2017 dell’Inter. Prosegue il suo percorso con i nerazzurri vincendo nel 2018-19 Scudetto e Supercoppa Under 17. Dopo la promozione in Primavera, sempre nella stessa stagione, a 16 anni Sebastiano fa l’esordio in Europa League nella sfida con l’Eintracht Francoforte.

Nella stagione seguente il ragazzo viene inserito nel gruppo della prima squadra. Annata significativa per Sebastiano, che a settembre 2019 fa l’esordio in Champions League nelle gara con il Borussia Dortmund per poi trovare spazio anche contro Slavia Praga e Barcellona. Mentre la prima volta in Serie A arriva ad ottobre nel 2-2 con il Parma. Passa poco anche per la prima rete perché all’esordio da titolare Esposito lascia il segno nella vittoria con il Genoa. La stagione 2020-21 si divide tra Spal e Venezia, dove conquista la promozione in Serie A, mentre l’anno dopo Sebastiano viene girato in prestito al Basilea. In Superleague Esposito totalizza 6 gol e 5 assist, segnando la sua prima rete in Europa negli Ottavi finale di Conference contro il Marsiglia. Dopo una parentesi all’Anderlecht, a inizio 2023 approda al Bari dove segna 4 gol in 11 partite. Nell’ultima stagione Sebastiano ha segnato 6 reti in 22 gare con la Sampdoria. In Nazionale Esposito partecipa all’Europeo Under 17 ed ha all’attivo 11 presenze in Under 21“.

