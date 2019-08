Ufficiale, Dida torna al Milan: allenerà i portieri Under 17

DIDA MILAN – Dopo tanti anni, Nelson Dida torna al Milan. L’ormai ex portiere brasiliano, che oggi ha 45 anni, ha difeso la porta rossonera dal 2002 al 2010, vincendo anche un campionato di Serie A nel 2004 e due Champions League. Ora Dida sarà nuovamente nel club di via Aldo Rossi, ma stavolta nel ruolo di allenatore dei portieri Under 17.

Così si legge nel sito del Milan: “La nuova stagione del Settore Giovanile di AC Milan è già iniziata, con le formazioni Primavera e U18 impegnate nel ritiro estivo a Storo, in Trentino, fino al 10 agosto.

Tra le novità degli staff tecnici del Vivaio rossonero c’è un ritorno speciale, quello di Nelson Dida, portiere del Milan dal 2000 al 2010 e artefice di tanti successi. Dida torna al suo Club per occuparsi della preparazione dei portieri della formazione U17“.

DIDA MILAN – Lungo è stato il percorso di Dida tra le fila della squadra allenata in quegli anni da Carlo Ancelotti. Per diverse stagioni è stato una pedina fondamentale, e nell’annata 2005-2006 è stato uno dei portieri migliori in tutti i campionati europei. Dopo le otto stagioni a Milano, Dida era tornato in Brasile, vestendo le maglie di Portoguesa, Gremio e Internationale de Porto Alegre.

FONTE IMMAGINE: “www.acmilan.com”