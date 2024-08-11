 Salta al contenuto

UFFICIALE Chelsea, dal Wolverhampron arriva l’ala Pedro Neto

UFFICIALE CHELSEA PEDRO NETO – Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità: Pedro Neto, ala portoghese di 24 anni, è nuovo giocatore del Chelsea.

L’esterno approda a Londra dal Wolverhampron per la cifra di 60 milioni di euro, più 3 di bonus. Con i blues contratto per i prossimi sei anni.

UFFICIALE CHELSEA PEDRO NETO – Il calciatore lascia i wolves dopo cinque anni, con cui ha collezionato 111 presenze e 11 reti. Nel 2018 ha militato anche in Italia tra le fila della lazio.

 

