UFFICIALE Chelsea, dal Wolverhampron arriva l’ala Pedro Neto

Raffaele Campo · Pubblicato il 11 Agosto 2024 · Aggiornato il 12 Agosto 2024

UFFICIALE CHELSEA PEDRO NETO – Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità: Pedro Neto, ala portoghese di 24 anni, è nuovo giocatore del Chelsea.

L’esterno approda a Londra dal Wolverhampron per la cifra di 60 milioni di euro, più 3 di bonus. Con i blues contratto per i prossimi sei anni.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

UFFICIALE CHELSEA PEDRO NETO – Il calciatore lascia i wolves dopo cinque anni, con cui ha collezionato 111 presenze e 11 reti. Nel 2018 ha militato anche in Italia tra le fila della lazio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: