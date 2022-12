CAPUTO EMPOLI – E’ arrivata l’ufficialità: Ciccio Caputo torna all’Empoli. L’attaccante lascia la Sampdoria e ritorna in Toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della salvezza. In tal caso, Caputo si legherà all’Empoli per i prossimi due anni. Il club ha dato l’annuncio sui propri social con un “Welcome back Ciccio”.

