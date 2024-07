UFFICIALE CAGLIARI PICCOLI – Dopo la buona stagione a Lecce, che lo ha visto totalizzare 35 presenze e 6 gol, l’attaccante Roberto Piccoli lascia di nuovo l’Atalanta, questa volta per accasarsi al Cagliari di Davide Nicola con la formula del prestito con diritto di riscatto.

UFFICIALE CAGLIARI PICCOLI – Qui il comunicato dei sardi: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli che si trasferisce dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nato a Bergamo, il 27 gennaio 2001, a tredici anni entra a far parte del settore giovanile dell’Atalanta, svolgendo tutta la trafila nel vivaio nerazzurro. Con la Primavera orobica vince due campionati e una Supercoppa, oltre al titolo di capocannoniere (8 reti) della UEFA Youth League 2019/2020. L’esordio in Serie A arriva il 15 aprile 2019 nello 0-0 contro l’Empoli.

La stagione 2020/21 lo vede in prestito allo Spezia, sempre in Serie A: il 20 dicembre realizza la prima rete nel massimo campionato, contro l’Inter. A fine stagione saranno 6 i gol in 23 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nel 2021 vince, inoltre, il premio Golden Boy – istituito da Tuttosport – come miglior giocatore italiano Under 21.

Dopo l’annata in Liguria, gioca per Genoa, Hellas Verona ed Empoli. Nella stagione appena trascorsa è stato protagonista nel Lecce con 36 presenze e 6 reti. Il bottino totale in Serie A parla di 97 gare con 13 gol realizzati.

Tra i giovani più promettenti del calcio italiano, 46 gare e 12 reti con la maglia delle nazionali under azzurre, Piccoli è un attaccante forte fisicamente, alto 190 centimetri, bravo sia di sponda che ad aprire gli spazi per i propri compagni. Punto di riferimento offensivo, innato senso del gol, abbina capacità nel gioco aereo ad una buona tecnica di base, potenza e agilità.

Benvenuto a Cagliari, Roberto!“.

