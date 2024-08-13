UFFICIALE Cagliari, Palomino nuovo difensore rossoblu

Raffaele Campo · Pubblicato il 13 Agosto 2024

UFFICIALE CAGLIARI PALOMINO – Vera e propria sinergia di mercato tra Atalanta e Cagliari. Dopo le precedenti operazioni, i due club ne concludono un’altra.

José Luis Palomino, difensore argentino di 34 anni, lascia Bergamo ed è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblu.

UFFICIALE CAGLIARI PALOMINO – Qui la nota dei sardi: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del difensore José Luis Palomino, che firma con il Club un accordo sino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione successiva.

Classe 1990, nato a San Miguel de Tucumán (Argentina), inizia la sua carriera professionistica con il San Lorenzo, in cui è cresciuto e dove milita per quattro stagioni (48 presenze con la prima squadra). Dopo una stagione all’Argentinos Juniors (18 presenze nel 2013/2014) si trasferisce in Francia, al Metz (59 presenze e 4 gol dal 2014 al 2016), e poi in Bulgaria, al Ludogorets, con cui totalizza 41 presenze e 2 gol nella stagione 2017/2018.

Nell’estate 2017 inizia la lunga avventura con l’Atalanta, e sarà assoluto protagonista dei successi ottenuti dal Club. Con i bergamaschi, diventa un pilastro della difesa, contribuendo in maniera determinante alla scrittura di pagine memorabili, tra cui le storiche qualificazioni in Champions League. In totale, con la maglia nerazzurra sono 225 le partite disputate con 9 gol e 5 assist all’attivo.

Stagioni, quelle bergamasche, nelle quali dimostra a tutti le proprie qualità: solidità, leadership e grande capacità di lettura del gioco nelle due fasi. Difensore centrale d’esperienza e di notevole prestanza fisica, Palomino è noto per la sua abilità nei duelli aerei, il senso della posizione e la determinazione in campo, caratteristiche che gli permettono di adattarsi alle varie conformazioni della retroguardia interpretando al meglio un calcio fatto di intensità e aggressione in avanti. Può essere schierato sia in una difesa a tre che in una linea a quattro, grazie a versatilità e intelligenza tattica.

Leadership, personalità ed esperienza internazionale lo rendono un rinforzo importante per la difesa rossoblù, portando qualità e sicurezza al reparto arretrato.

Benvenuto in Sardegna, José Luis!“.

