UFFICIALE Betis Siviglia, ecco Antony dal Manchester United

Raffaele Campo
Antony

UFFICIALE BETIS ANTONY – Dopo la deludente esperienza al Manchester UnitedAntony riparte dalla Spagna. Il fantasista brasiliano classe 2000 è infatti un nuovo giocatore del Betis Siviglia.

UFFICIALE BETIS ANTONY – Qui il comunicato degli andalusi: “Il Real Betis Balompié e il Manchester United hanno raggiunto un accordo per il prestito di Antony per la presente stagione. Antony Matheus dos Santos (San Paolo, Brasile, 24/02/2000) ha iniziato la sua carriera da calciatore professionista nel São Paulo, debuttando con la prima squadra nel 2018.

Dopo due stagioni e mezzo nel club brasiliano, ha fatto il salto nel calcio europeo con l’Ajax nel febbraio 2020. Il brasiliano si è messo in evidenza durante il suo periodo nei Paesi Bassi, segnando 24 gol in 82 partite e vincendo anche due titoli di campione olandese e una Coppa dei Paesi Bassi. Le sue ottime prestazioni lo hanno portato al Manchester United nell’estate del 2022, squadra con cui ha vinto la Coppa di Lega e la FA Cup. Il nuovo acquisto del Betis ha anche giocato con la nazionale brasiliana, partecipando alla Coppa del Mondo del 2022 e conquistando la medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2021“.

 

