UFFICIALE Barcellona, c’è il rinnovo di Fermin Lopez
UFFICIALE BARCELLONA RINNOVO FERMIN – Ora è arrivata anche l’ufficialità: Fermin Lopez, giovane talento spagnolo, ha esteso il contratto che lo lega al Barcellona fino al 2029. I bluagrana hanno quindi blindato uno dei migliori ragazzi della Masia.
UFFICIALE BARCELLONA RINNOVO FERMIN – Qui la nota del club di Laporta: “Il Barcellona e FermínLópez hanno raggiunto un accordo per estendere il contratto del giocatore fino al 30 giugno 2029. La clausola rescissoria del giovane centrocampista è stata fissata a 500 milioni di euro. La penna è stata messa su carta questo giovedì a mezzogiorno in presenza del presidente del Barcellona Joan Laporta , del primo vicepresidente Rafa Yuste , del direttore responsabile del calcio giovanile Joan Soler e del direttore sportivo Anderson Luis de Souza ‘Deco’“.
