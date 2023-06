Ufficiale Pirlo alla Sampdoria – Dopo l’esperienza in Turchia, l’ex allenatore della Juventus ripartirà da Genova, sponda blucerchiata. Raggiunto l’accordo per un contratto biennale con opzione per il terzo, riporta Eurosport. Il club genovese, dopo il mancato accordo con Fabio Grosso, ingaggia un altro ex campione del mondo, con l’obiettivo di ritornare subito in Serie A.

Ufficiale Pirlo alla Sampdoria – Il nuovo proprietario della Sampdoria, Andrea Radrizzani, è intervenuto personalmente nella trattativa e si è mostrato convinto della scelta di affidare la prima squadra a Pirlo, con cui verrà siglato un accordo biennale con opzione per il terzo anno. L’ex fenomenale regista di Milan, Juventus e Inter era stato esonerato dal Karagumruk a due giornate dalla fine del campionato, con un bilancio di 11 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, frutto di un attacco prolifico e di una difesa scricchiolante per tutta la stagione. Ecco dunque una grande opportunità per ripartire alla grande, in una piazza storia come quella genovese.

