UFFICIALE Ajax, ecco Tomiyasu: contratto di sei mesi

UFFICIALE AJAX TOMIYASU – Ora è anche ufficiale: Takehiro Tomiyasu è un nuovo giocatore dell’Ajax. Dopo più di un anno ai box, il difensore giapponese, ex Bologna, è pronto a ripartire daopo quattro stagioni all’Arsenal.

UFFICIALE AJAX TOMIYASU – Qui la nota del club di Amsterdam: “L’Ajax ha raggiunto un accordo con Takehiro Tomiyasu sul suo trasferimento ad Amsterdam. Il difensore free-agent ha firmato un contratto martedì per mezza stagione, in corso fino al 30 giugno 2026.

Tomiyasu è nato il 5 novembre 1998 a Fukuoka, in Giappone. All’età di diciannove anni, si trasferì in Europa dopo essersi unito alla squadra belga Sint-Truidense V.V. Un anno e mezzo dopo, il nazionale giapponese è passato alla Serie A italiana, dove ha giocato per il Bologna FC. Nel 2021, si è guadagnato un trasferimento in Inghilterra, con l’Arsenal che lo ha firmato dal club italiano. La sua più recente apparizione ufficiale per la squadra inglese è arrivata il 5 ottobre 2024, dopo di che un infortunio al ginocchio lo ha messo da parte“.

