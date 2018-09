UEL, i match delle 18.55: Goleada Siviglia,tonfo Marsiglia e Chelsea di misura

6°vittoria consecutiva per gli uomini di Sarri. Vince anche il Rennes, mentre il Villareal si deve accontentare del pari

Le partite

Alle 18.55 si sono giocate le prime 12 partite della fase a gironi di Oltre alla Lazio, vittoriosa contro l’Apollon , hanno fatto bottino pieno anche il, ile il. Scivolone casalingo invece per ilsorpreso dai tedeschi dell’

Parte bene nel gruppo L il Chelsea di Sarri che espugna l’insidioso campo del Salonicco grazie alla rete del brasiliano Willian al 7′ minuto di gioco.

Sorride anche il Rennes primatista del gruppo K dopo la vittoria per 2-1 sul Jablonec. Francesi in vantaggio con Sarr alla mezz’ora di gioco e ripresi al 54′ dalla rete di Travnik. A decidere l’incontro in favore dei padroni di casa ci pensa Ben Arfa che al 91′ sigla il rigore del definitivo 2-1.

Inizio da urlo invece quello del Siviglia che rifila una manita allo Standard Liegi. Protagonisti del match Banega, ex Inter, autore di una doppietta al pari di Ben Yedder. L’altro gol è stato siglato dall’ex Palermo Vazquez.

Nel gruppo H, il girone della Lazio, clamoroso scivolone casalingo del Marsiglia a cui non è bastato iniziale vantaggio siglato da Ocampos per battere il Francoforte. Il club di Bundesliga infatti ha ribaltato la situazione grazie ai gol di Torro e Jovic.

Ricco di gol la sfida tra Villareal e Rangers terminata sul risultato di 2-2. Il sottomarino giallo avanti due volte con Bacca e Moreno ma prontamente ripresi dalla formazione allenata da Gerrard andata a segno con Arfield e Lafferty

Di seguito il quadro completo dei risultati:

GIRONE G

RAPID VIENNA-SPARTAK MOSCA 2-0 [50′ Muldur, 68′ Murg]

VILLARREAL-RANGERS 2-2 [1′ Bacca (V), 67′ Arfield (R), 69′ Moreno (V), 76′ Lafferty (R)]

GIRONE H

LAZIO-APOLLON LIMASSOL 2-1 [14′ Luis Alberto (L), 84′ rig. Immobile (L), 88′ Zelaya (A)]

MARSIGLIA-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2 [3′ Ocampos (M), 52′ Torro (E), 89′ Jovic (E)]

GIRONE I

BESIKTAS-SARPSBORG 08 3-1 [51′ Babel (B), 69′ Roco (B), 82′ Lens (B), 94′ Zachariassen (S)]

GENK-MALMOE 2-0 [37′ Trossard, 71′ Samata]

GIRONE J

AKHISARSPOR-KRASNODAR 0-1 [26′ Claesson]

SIVIGLIA-STANDARD LIEGI 5-1 [8′ e 74′ rig. Banega (S), 39′ Djenepo (SL), 41′ Vazquez (S), 49′ e 70′ Ben Yedder (S)]

GIRONE K

DINAMO KIEV-ASTANA 2-2 [11′ Tsigankov (D), 21′ Anicic (A), 47′ pt Garmash (D), 95′ Murtazayev (A)]

RENNES-JABLONEC 2-1 [31′ Sarr (R), 54′ Travnik (J), 90′ rig. Ben Arfa (R)]

GIRONE L

PAOK-CHELSEA 0-1 [7′ Willian]

VIDI-BATE BORISOV 0-2 [27′ Tuominen, 85′ Filipenko]