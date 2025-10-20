UEFA rivoluziona i diritti TV: arriva il pacchetto “first pick”
Foto © Stefano D’Offizi
UEFA, nuova strategia per i diritti televisivi
La UEFA apre una nuova fase nella gestione dei diritti televisivi delle proprie competizioni, introducendo un modello di commercializzazione più flessibile e su scala globale. L’obiettivo è rafforzare il legame con i media moderni e aumentare la visibilità internazionale delle coppe europee.
Il pacchetto “first pick” della Champions League
La novità più significativa riguarda il pacchetto “first pick”, che assegna a un singolo broadcaster la possibilità di trasmettere la partita più importante di ogni giornata di Champions League. Un prodotto esclusivo che ha già attirato l’interesse di piattaforme come Amazon Prime Video, YouTube, Netflix e Apple TV+, pronte a sfidare i broadcaster tradizionali.
UC3 e la governance dei diritti
La gestione complessiva dei diritti è affidata a UC3, joint venture tra UEFA e ECA guidata da Nasser Al-Khelaifi, con i co-CEO Guy-Laurent Epstein e Charlie Marshall impegnati a promuovere un approccio innovativo e a lungo termine. L’obiettivo è garantire valore sostenibile per club ed emittenti.
Un nuovo calendario dal 2027
Il ciclo d’asta, avviato il 13 ottobre e valido fino al 18 novembre, coprirà i principali mercati europei: Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna. Dal 2027/28, la squadra campione d’Europa inaugurerà la competizione con una sfida unica al martedì sera nel proprio stadio, simbolo di una nuova era per il calcio europeo.
