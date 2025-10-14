UEFA, nuove regole multiproprietà: più tempo per i club in Europa

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 14 Ottobre 2025

UEFA pronta a modificare le regole sulle multiproprietà

La UEFA si prepara a rivedere le proprie regole sulle multiproprietà (MCO) dopo la controversia che ha portato all’esclusione del Crystal Palace dall’Europa League. La proposta, discussa a Roma con i principali club europei, mira ad allentare la rigida scadenza del 1° marzo, fissata in passato come termine ultimo per risolvere eventuali conflitti.

Cosa cambia con la nuova normativa

Dalla prossima stagione, i club che puntano a una qualificazione europea dovranno continuare a notificare alla UEFA i casi di MCO entro il 1° marzo, ma avranno tempo extra fino a giugno per risolverli. L’obiettivo è garantire maggiore flessibilità, evitando situazioni drastiche come quelle che hanno penalizzato il Crystal Palace, retrocesso in Conference League dopo la mancata istituzione di un blind trust.

I precedenti e le conseguenze

Il caso più eclatante è stato quello delle Eagles, che hanno perso il posto europeo a favore del Nottingham Forest, il quale aveva testimoniato contro di loro anche al TAS. In passato, club come Manchester City e Manchester United avevano gestito casi simili attraverso blind trust per squadre legate come Girona, Nizza e Lione. Diversa la sorte per il Drogheda e il Dunajska Streda, esclusi del tutto dalla Conference League per conflitti irrisolti.

Con le nuove regole, la UEFA cerca di trovare un equilibrio tra il rispetto delle normative e la tutela della competitività delle competizioni europee.

