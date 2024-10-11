Uefa, multa per cori razzisti a Lazio ed Atletico, ecco la cifra

MULTA LAZIO – La Lazio è finita sotto accusa dopo la partita di Europa League contro il Nizza per i cori razzisti durante il match. In virtù di ciò, la Uefa ha inflitto una multa salatissima al club biancoceleste.

Le cifre della multa Uefa alla Lazio

La sanzione è stimata in €45.000 e la chiusura parziale dello stadio, con particolare riferimento ai settori 48 e 49 della Curva Nord della Lazio, in occasione della prossima partita casalinga in competizioni europee. Il tutto, per “il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi”. Tale pena, però, è stata sospesa per un periodo di prova di un anno, a partire dalla data in cui è stata formalizzata questa decisione.

