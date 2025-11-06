UEFA ed Europol insieme per proteggere il calcio europeo

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 6 Novembre 2025 · Aggiornato il 6 Novembre 2025

UEFA ed Europol rinnovano l’alleanza per un calcio più sicuro

Il 5 novembre 2025, UEFA ed Europol hanno ufficialmente rinnovato il loro Memorandum d’intesa, un accordo strategico volto a rafforzare la cooperazione nella lotta alla criminalità e nella tutela dell’integrità del calcio europeo. La firma è avvenuta nella sede di Nyon, alla presenza del Presidente UEFA Aleksander Čeferin e del Direttore Esecutivo di Europol Catherine De Bolle.

Un accordo per rafforzare la sicurezza nel calcio europeo

La collaborazione punta a migliorare la condivisione di informazioni, lo sviluppo di indagini congiunte e il supporto tecnico alle 55 federazioni affiliate alla UEFA. La rinnovata intesa include nuove aree di cooperazione, tra cui il contrasto a combine, corruzione sportiva, riciclaggio di denaro, razzismo, xenofobia ed estremismo violento.

Focus sulla trasparenza e sul monitoraggio economico

Particolare attenzione sarà rivolta alla trasparenza nei trasferimenti dei calciatori, agli investimenti nei club e alla tracciabilità delle operazioni finanziarie legate al calcio. Anche le scommesse e lo streaming illegale rientrano tra gli ambiti di vigilanza comune.

Le dichiarazioni di Čeferin e De Bolle

Aleksander Čeferin ha ribadito l’impegno della UEFA nel proteggere la credibilità del calcio europeo, sottolineando il valore della cooperazione con Europol come garanzia di sostenibilità e integrità.

Dal canto suo, Catherine De Bolle ha ricordato che il calcio, pur unendo le persone, resta vulnerabile allo sfruttamento criminale, e ha riaffermato la piena disponibilità di Europol nel sostenere la UEFA e le autorità nazionali nella difesa del gioco pulito.

