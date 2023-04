Destiny Udogie, esterno sinistro dell’Udinese di Sottil, è stato fortemente voluto da Conte l’estate scorsa

“Un futuro lontano dal Tottenham per Udogie dopo il duplice addio di Conte e Paratici? Assolutamente no. Destiny sarà patrimonio del club nonostante gli ultimi cambiamenti tecnici e dirigenziali. La trattativa aveva ricevuto il benestare di tantissimi altri professionisti in sella al club inglese, non solo da Paratici e Conte. Escludo categoricamente qualsiasi ipotesi di prestito come avvenuto nella stagione in corso o qualsiasi altra destinazione che non sia il Tottenham”.

Intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb, l’agente di Destiny Udogie, Stefano Antonelli, ha confermato il futuro inglese dell’esterno in forza all’Udinese, ma già di proprietà del Tottenham. L’affare, concluso già nel corso della sessione estiva sulla base di 18 milioni di euro di base fissa più 7 milioni bonus, non verrà modificato nonostante la rescissione di Antonio Conte, mentore dell’operazione, con gli Spurs. Il nazionale Under 21 saluterà Udine a fine stagione, come previsto, dopo un’annata da assoluto protagonista in Friuli, caratterizzata da venticinque presenze, impreziosite da tre reti e tre assist. L’esterno sinistro, classe 2002, proseguirà il proprio percorso di crescita professionale in Premier League, dopo essersi reso protagonista di ottime stagioni a Udine.

