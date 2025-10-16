Udinese, Zaniolo: “Possiamo essere la sorpresa. Su Gasperini…”

Raffaele Campo · Pubblicato il 16 Ottobre 2025

UDINESE ZANIOLO – Intervistato dal Corriere dello Sport, Nicolò Zaniolo ha parlato di questa sua esperienza tra la fila dell’Udinese.

Così il fantasista: “Qui c’è tutto per fare bene, la società ti dimostra che è con te e ti mette nelle condizioni di rendere al meglio. E poi l’Udinese ha una squadra importante: ci possiamo divertire ed essere la sorpresa“.

UDINESE ZANIOLO – Prosegue: “Sono diverso, sono una persona matura che sa quello che vuole e che può dare. Ci sto mettendo tutto me stesso con la massima umiltà e penso che seguendo l’allenatore, fidatevi, bravissimo, potremo fare bene. Il gruppo è forte. Atta ha delle qualità importantissime, e poi Solet e Kristensen, Davis, Kallstrom che è un grande capitano e Zanoli. Ci capiamo bene in italiano e inglese, io lo parlo fluentemente e si è creata un’alchimia positiva“.

Di seguito: “La lite con Gasperini? Falsissimo. Abbiamo avuto un rapporto normale e di stima, è uno dei più forti allenatori in circolazione. Sono andato via perché volevo più minutaggio e essere parte integrante di una squadra. A gennaio l’Atalanta era prima e avevo davanti Lookman, De Ketelaere, Retegui“.

Poi: “La Fiorentina? Si era creato un ambiente per cui, anche per colpe mie, le cose non sono andate. Non ho fatto bene, ho accettato e compreso la decisione“.

