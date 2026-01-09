Udinese, Zaniolo brilla ma c’è un ginocchio da valutare

Una stagione finalmente continua

Nel giro di meno di un girone, Nicolò Zaniolo ha cambiato volto alla propria carriera. Con la maglia dell’Udinese, il classe ’99 sta vivendo la stagione più produttiva e lineare di sempre, lontano da polemiche e discontinuità che ne avevano frenato l’ascesa dopo l’esperienza alla Roma e i passaggi tra Atalanta, Fiorentina e Galatasaray. I numeri parlano chiaro: cinque gol in Serie A e una presenza costante nel cuore del gioco bianconero.

Il ginocchio sotto osservazione

L’unica nota stonata è arrivata nell’ultima gara contro il Torino. Dopo aver segnato il suo quinto gol stagionale, Zaniolo ha lasciato il campo dolorante, accomodandosi in panchina con una vistosa fasciatura al ginocchio. In casa Udinese non filtra particolare allarme, ma lo staff medico valuterà attentamente le sue condizioni nei prossimi giorni. La sfida di domenica contro il Pisa, cruciale nella corsa al settimo posto, potrebbe consigliare prudenza: possibile un turno di riposo o una partenza dalla panchina.

Record personali nel mirino

Al netto dell’infortunio, i segnali restano incoraggianti. Zaniolo è a un passo dal miglior bottino realizzativo in carriera, fissato a sei reti nella stagione 2019/2020 con la Roma. La differenza, però, è sostanziale: allora servivano 26 presenze, oggi ne sono bastate 17 in campionato e 19 complessive, considerando anche la Coppa Italia. Zaniolo ha ritrovato continuità, fiducia e centralità. E l’Udinese se lo gode, con la cautela che il momento impone.