Udinese, su Lucca ci sono anche Arsenal e Liverpool

Raffaele Campo · Pubblicato il 28 Marzo 2025 · Aggiornato il 29 Marzo 2025

UDINESE LUCCA ARSENAL LIVERPOOL – Non solo il Napoli. Sulle tracce di Lorenzo Lucca ci sarebbero anche alcune big di Premier League. Come Arsenal e Liverpool, ma anche il Nottingham Forest.

Il centravanti sta disputando la sua seconda stagione all’Udinese, e da settembre ad oggi ha messo a segno 10 gol.

UDINESE LUCCA ARSENAL LIVERPOOL – A dare la notizia è il Messaggero Veneto, che così scrive: “Proprio Lucca sembra essere il giocatore che ha più pretendenti, considerando è finito sul taccuino anche del Nottingham Forest, terzo in classifica e pronto ad allestire una squadra da Champions ne caso confermasse il piazzamento a fine stagione. Piazzamento alle spalle di Arsenal e Liverpool, anche queste interessate al prospetto bianconero, in virtù delle sue qualità nel gioco aereo. Ma il centravanti di Moncalieri è stato sondato pure dall’Atletico Madrid. Insomma, il finale di stagione potrebbe innescare un’autentica asta nel caso Lucca producesse altri 3-4 gol per rispettare la media di quest’annata sportiva“.

LEGGI ANCHE: