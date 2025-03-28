 Salta al contenuto

Udinese, su Lucca ci sono anche Arsenal e Liverpool

Raffaele Campo
Lucca Atalanta

UDINESE LUCCA ARSENAL LIVERPOOL – Non solo il Napoli. Sulle tracce di Lorenzo Lucca ci sarebbero anche alcune big di Premier League. Come Arsenal Liverpool, ma anche il Nottingham Forest.

Il centravanti sta disputando la sua seconda stagione all’Udinese, e da settembre ad oggi ha messo a segno 10 gol.

UDINESE LUCCA ARSENAL LIVERPOOL – A dare la notizia è il Messaggero Veneto, che così scrive: “Proprio Lucca sembra essere il giocatore che ha più pretendenti, considerando è finito sul taccuino anche del Nottingham Forest, terzo in classifica e pronto ad allestire una squadra da Champions ne caso confermasse il piazzamento a fine stagione. Piazzamento alle spalle di Arsenal e Liverpool, anche queste interessate al prospetto bianconero, in virtù delle sue qualità nel gioco aereo. Ma il centravanti di Moncalieri è stato sondato pure dall’Atletico Madrid. Insomma, il finale di stagione potrebbe innescare un’autentica asta nel caso Lucca producesse altri 3-4 gol per rispettare la media di quest’annata sportiva“.

 

