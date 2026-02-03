Udinese, stop di 4 settimane per Davis: lesione all’adduttore

Stop di un mese per l’attaccante bianconero

Brutte notizie in casa Udinese. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Keinan Davis hanno confermato i timori: l’attaccante ha riportato una lesione all’adduttore sinistro. L’infortunio, occorso durante la gara di Serie A contro la Roma, costringerà il giocatore a uno stop di circa quattro settimane. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, con l’obiettivo di tornare a disposizione del tecnico Kosta Runjaic per la fine di marzo.

Un buco nell’attacco per Runjaic

L’assenza di Davis, unita a quella di Adam Buksa, crea un vuoto importante nel reparto avanzato dell’Udinese. L’attaccante inglese, con la sua fisicità e la sua capacità di trattenere palla, rappresentava un punto di riferimento per la manovra offensiva bianconera. La sua indisponibilità costringe la squadra a ripensare completamente il proprio modulo e gli interpreti in attacco.

Le possibili soluzioni tattiche

Il tecnico Kosta Runjaic si trova ora a dover trovare soluzioni alternative. Le opzioni naturali per sostituire Davis sarebbero Gueye e Bayo, ma è probabile che l’allenatore possa optare per un attacco più mobile. Una possibilità è quella di confermare il 3-5-2 con Arthur Atta a supporto di Nicolò Zaniolo, quest’ultimo in progressivo rientro da un infortunio. Le prossime partite saranno cruciali per testare la nuova identità offensiva dell’Udinese, che dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi di spessore per un mese intero.