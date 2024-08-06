Udinese, si avvicina il ritorno di Sanchez

Redazione · Pubblicato il 6 Agosto 2024 · Aggiornato il 6 Agosto 2024

UDINESE SANCHEZ – Le strade dell’Udinese e di Alexis Sanchez si starebbero per incontrare nuovamente 13 anni dopo dall’ultima volta. L’ormai ex giocatore dell’Inter è svincolato vista la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno. Adesso sembrerebbe convinto di tornare in Friuli dopo la prima esperienza conclusa mettendo a referto 112 presenze tra tutte le competizioni condite da 21 gol e 20 assist che gli sono valsi la chiamata del Barcellona. Nella mattinata di ieri il calciatore cileno avrebbe contattato la dirigenza bianconera comunicando di voler tornare a vestire quei colori per aiutare la squadra a raggiungere l’Europa.

Udinese – Sanchez: la chiusura è questione di tempo

Un entusiasmo quello di Alexis Sanchez che ha contagiato anche i dirigenti bianconeri e che in pratica ha fatto sì che la trattativa si chiudesse da sola. L’agente è al lavoro per limare gli ultimi dettagli del contratto che firmerà con l’Udinese. L’obiettivo sarebbe quello di presentarlo al pubblico il prossimo martedì, 13 agosto, quando ci sarà la solita presentazione della squadra ai tifosi.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

LEGGI ANCHE: