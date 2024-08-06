Udinese, si avvicina il ritorno di Sanchez
UDINESE SANCHEZ – Le strade dell’Udinese e di Alexis Sanchez si starebbero per incontrare nuovamente 13 anni dopo dall’ultima volta. L’ormai ex giocatore dell’Inter è svincolato vista la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno. Adesso sembrerebbe convinto di tornare in Friuli dopo la prima esperienza conclusa mettendo a referto 112 presenze tra tutte le competizioni condite da 21 gol e 20 assist che gli sono valsi la chiamata del Barcellona. Nella mattinata di ieri il calciatore cileno avrebbe contattato la dirigenza bianconera comunicando di voler tornare a vestire quei colori per aiutare la squadra a raggiungere l’Europa.
Udinese – Sanchez: la chiusura è questione di tempo
Un entusiasmo quello di Alexis Sanchez che ha contagiato anche i dirigenti bianconeri e che in pratica ha fatto sì che la trattativa si chiudesse da sola. L’agente è al lavoro per limare gli ultimi dettagli del contratto che firmerà con l’Udinese. L’obiettivo sarebbe quello di presentarlo al pubblico il prossimo martedì, 13 agosto, quando ci sarà la solita presentazione della squadra ai tifosi.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
LEGGI ANCHE:
- Dalla Spagna: Chiesa si è offerto al Barcellona. Ma la Roma…
- Real Madrid-Chelsea, Ancelotti: “Con questa rosa competiamo su tutto, è l’esigenza del club. Endrick…”
- Napoli, su Natan ci sono Empoli e Parma
- Juventus, Bremer sul rinnovo: “Voglio vincere con questa maglia”
- Zielinski: “Devo tanto ai miei genitori, dall’Udinese all’Inter…”
- Atalanta, per sostituire Scamacca c’è ampia concorrenza
- Alexander Prass all’Hoffenheim: sfuma l’opportunità Serie A
- Omorodion al Chelsea complica i piani del Napoli per Osimhen
- Juventus, Adeyemi si chiama fuori: “Resto al Borussia Dortmund”
- Infortunio shock per Scamacca. Abraham o Pinamonti come possibili sostituti?
- Negri: “Osimhen? Conte non vuole solisti. Samardzic…” – ESC EC
- Camorani: “Chiesa-Inter, Marotta ci proverà. Motta sbaglia…” ESC
- Milan, vicina la fumata bianca per Emerson Royal del Tottenham
- La nuova Lazio di Baroni prende corpo