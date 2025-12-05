Udinese senza Atta: lesione al bicipite femorale e stop di 20 giorni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Dicembre 2025

ESITO DEGLI ESAMI PER ARTHUR ATTA

Brutta notizia per l’Udinese, che deve fare i conti con lo stop di Arthur Atta dopo il problema accusato nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Gli esami svolti nelle ultime ore hanno confermato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Una diagnosi che lascia poco spazio alle interpretazioni e che costringerà il centrocampista a fermarsi per almeno venti giorni.

IL COMUNICATO DEL CLUB

Il club friulano ha diffuso una nota chiara: Udinese Calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà monitorato settimana dopo settimana dallo staff medico per valutare la data del rientro.

IMPATTO SULLA SQUADRA

L’assenza di Atta rappresenta un problema per la formazione bianconera, che in questa fase della stagione sta cercando continuità nei risultati. La sua energia in mezzo al campo era diventata un punto di riferimento, e il tecnico dovrà ora ridisegnare l’equilibrio della mediana. La speranza è di riaverlo dopo la sosta, ma ogni passaggio della riabilitazione sarà determinante.

PROSPETTIVE DI RIENTRO

Le prossime settimane forniranno indicazioni più precise. La priorità dell’Udinese resta evitare ricadute e riportare Atta in campo nelle migliori condizioni possibili. La gestione sarà prudente, con l’obiettivo di riavere un elemento chiave nella fase decisiva della stagione.

