Udinese, Sava infortunato: Okoye torna titolare?

Udinese Sava Okoye – Una delle note più positive della scorsa stagione dell’Udinese è stato il rendimento di Okoye: il portiere nigeriano si era preso con autorevolezza il posto da titolare, tuttavia in questa stagione a causa di un infortunio non ha più giocato dopo le prime partite. Come riportato dal Messaggero Veneto Okoye è tornato ad allenarsi in gruppo ed è arruolabile per la prossima giornata di campionato.

Stagione travagliata

Okoye aveva iniziato la stagione giocando regolarmente da titolare, l’infortunio rimediato al polso destro però lo ha costretto ai box. Come se non bastasse il nigeriano è attualmente sotto indagine dalla procura per scommesse anomale, in una situazione normale grazie anche alle ottime prestazioni di Sava difficilmente sarebbe tornato titolare. Oggi però la situazione è cambiata radicalmente; Sava si è infortunato e nelle prossime ore si sottoporrà all’operazione riguardante una frattura scomposta del quinto dito della mano destra. Okoye potrebbe quindi tornare dal primo minuto già dalla partita di sabato contro il Parma, altrimenti potrebbe giocare il giovane Edoardo Piana. Il ballottaggio è aperto, Padelli invece ha poche possibilità di giocare.

Comunicato Udinese

Udinese Calcio comunica che Razvan Sava ha riportato una frattura scomposta del quinto dito della mano destra.

Il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico sabato presso la clinica Villa Stuart di Roma.

