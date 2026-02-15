Udinese-Sassuolo: Zaniolo titolare, le formazioni ufficiali

Le scelte di Runjaic e Grosso

Sarà Udinese-Sassuolo ad aprire la domenica della 25ª giornata di Serie A. Al Bluenergy Stadium si affrontano due squadre in cerca di punti pesanti, con scelte precise da parte di Kosta Runjaic e Fabio Grosso.

L’Udinese cambia volto e si dispone con il 4-4-2. In porta c’è Maduka Okoye; difesa composta da Bertola, Solet, Kristensen e Zemura. A centrocampo spazio a Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom e Atta. In attacco la novità è Nicolò Zaniolo, schierato dal primo minuto accanto a Bayo.

Il Sassuolo risponde con il 4-3-3. Tra i pali Muric; linea difensiva con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. In mezzo al campo agiscono Thorstvedt, Lipani e Koné. Tridente offensivo guidato da Domenico Berardi, con Pinamonti e Laurienté a completare il reparto.

Udinese-Sassuolo: le formazioni ufficiali

UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Bayo. A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Buksa, Ehizibue, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Kabasele, Camara. All. Runjaic.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Garcia, Moro, Coulibaly, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe. All. Grosso

Obiettivi e copertura tv

Per l’Udinese è una gara che può dare slancio e continuità. L’inserimento di Zaniolo dal primo minuto rappresenta un segnale chiaro: più qualità e maggiore peso offensivo. Il Sassuolo, dal canto suo, punta sull’identità offensiva e sull’esperienza di Berardi per colpire in trasferta.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle 12.30. Disponibile tramite app su smart tv, su Sky Q e sul canale DAZN attivabile su Sky.