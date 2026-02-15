 Salta al contenuto
Sassuolo Calcio News 24/7 Udinese Calcio News 24/7

Udinese-Sassuolo: Zaniolo titolare, le formazioni ufficiali

Cristiano Abbruzzese
2 min
Nicolò Zaniolo
Foto © Stefano D'Offizi

Le scelte di Runjaic e Grosso

Sarà Udinese-Sassuolo ad aprire la domenica della 25ª giornata di Serie A. Al Bluenergy Stadium si affrontano due squadre in cerca di punti pesanti, con scelte precise da parte di Kosta Runjaic e Fabio Grosso.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

L’Udinese cambia volto e si dispone con il 4-4-2. In porta c’è Maduka Okoye; difesa composta da Bertola, Solet, Kristensen e Zemura. A centrocampo spazio a Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom e Atta. In attacco la novità è Nicolò Zaniolo, schierato dal primo minuto accanto a Bayo.

Il Sassuolo risponde con il 4-3-3. Tra i pali Muric; linea difensiva con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. In mezzo al campo agiscono Thorstvedt, Lipani e Koné. Tridente offensivo guidato da Domenico Berardi, con Pinamonti e Laurienté a completare il reparto.

Udinese-Sassuolo: le formazioni ufficiali

UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Bayo. A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Buksa, Ehizibue, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Kabasele, Camara. All. Runjaic.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Garcia, Moro, Coulibaly, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe. All. Grosso

Obiettivi e copertura tv

Per l’Udinese è una gara che può dare slancio e continuità. L’inserimento di Zaniolo dal primo minuto rappresenta un segnale chiaro: più qualità e maggiore peso offensivo. Il Sassuolo, dal canto suo, punta sull’identità offensiva e sull’esperienza di Berardi per colpire in trasferta.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle 12.30. Disponibile tramite app su smart tv, su Sky Q e sul canale DAZN attivabile su Sky.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria