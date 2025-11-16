Anthony Ferrara · Pubblicato il 16 Novembre 2025

L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato del proprio rapporto con Nicolò Zaniolo nel corso di un’intervista: le sue parole

UDINESE RAPPORTO RUNJAIC ZANIOLO – Da “mossa a sorpresa” a certezza assoluta del progetto Udinese. Kosta Runjaic, tecnico tedesco approdato in Friuli dopo la complicatissima stagione in cui i bianconeri sono riusciti a salvarsi all’ultima giornata, con Fabio Cannavaro alla guida del club, è uno dei capisaldi della società friulana. Dopo un primo anno di rodaggio in Serie A, nel corso del quale l’allenatore ha raggiunto una salvezza decisamente più tranquilla con la squadra bianconera, in questa stagione l’attuale decimo posto in classifica può proiettare il club verso un progetto più ambizioso. Quindici punti in classifica, al netto di un calendario tutt’altro che agevole, costituiscono già un ottimo biglietto da visita in questa terza sosta del campionato. Mister Runjaic, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di SkySport, ha tratto un bilancio di questa prima parte di stagione e parlato del rapporto creato con Zaniolo.

Il tecnico tedesco, sino a questo momento, sembra davvero il primo ad aver fatto breccia nella testa del fantasista toscano, e i risultati si vedono. L’ex Roma mostra continuità di prestazioni e maturità dentro e fuori dal campo: prerogative sottolineate dallo stesso Runjaic: “Zaniolo è un professionista serio. Considero la sua dedizione alla causa un esempio per gli altri e sono estremamente soddisfatto del suo apporto. certo, si può sempre migliorare e lui stesso ne è consapevole, ma è sulla strada giusta. Parliamo di un grande calciatore, dalle innate qualità”.

“In generale, sono anche molto felice a Udine; sono focalizzato sul mio lavoro e su quello della squadra, a prescindere dalle critiche, che ci possono anche stare. Provo a fare del mio meglio per regalare gioie ai tifosi. La miglior partita da quando sono in Italia, credo sia quella contro l’Inter. L’Udinese è in crescita e non dobbiamo certo pensare di fermarci qui”, ha concluso Runjaic.