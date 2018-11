Udinese – Roma: precedenti e statistiche

Udinese e Roma si sono sfidate 88 volte con 20 vittorie dei friulani e 45 dei capitolini. Netto anche il margine su gol fatti e gol subiti con i giallorossi in vantaggio per 163 a 99. Quella di domani sarà la sfida numero 45 in casa dell’Udinese, anche qui in vantaggio gli ospiti con 19 vittoreie a 14 e 11 pareggi. La Roma esce vittoriosa dal Friuli da 5 partite consecutive: 1-0 nel 2013, nel 2015 e nel 2017, 2-1 nel 2016, mentre l’ultima sfida in questo stadio datata 17 febbraio 2018 si concluse con la vittoria sempre per gli ospiti per 2-0 con i gol di Under e Perotti. L’ultimo successo dei friulani è del 25 novembre 2011, 7 anni fa e anche quel giorno era la prima partita della tredicesima giornata: 2-0 con gol di Di Natale e Isla, ma era tutta un’altra Udinese che quel giorno grazie alla vittoria sui giallorossi andò addirittura momentaneamente in testa alla classifica.

Guidolin quel giorno schierava questa formazione:

Udinese (3-5-1-1) Handanovic; Benatia, Danilo, Domizzi; Basta, Isla, Pinzi, Asamoah, Armero; Abdi; Di Natale. All.Guidolin

L’Udinese arriva a questo match con il cambio di allenatore fresco fresco: Nicola avrà l’arduo compito di riportare punti e ossigeno al club friulano sempre più invischiato nella zona retrocessione e capace di un magrissimo bottino nelle ultime uscite. 4 sconfitte interne consecutive, ultima vittoria in casa il 26 agosto contro la Sampdoria: sempre una vita fa, 1 punto nelle ultime sette partite. La Roma invece dopo un avvio difficile sembra aver ingranato e vorrà fare bottino pieno al Friuli per non essere da meno rispetto a Lazio, Juventus, Napoli e Milan vittoriose nel nuovo impianto udinese. L’ultima sconfitta della Roma è datata 23 settembre a Bologna da quel giorno 5 vittorie e 2 pareggi.