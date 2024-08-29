Udinese, pronto il sostituto di Perez: offerta per Finn Van Breemen

Mercato Udinese: la dirigenza friulana avrebbe individuato in Finn Van Breemen il rinforzo giusto per la sostituzione di Perez; l’offerta

UDINESE FINN VAN BREEMEN OFFERTA – Manovre arretrate per il mercato dei friulani, chiamati a sostituire il partente Nehuen Perez, centrale argentino a un passo dal Napoli nel corso della sessione invernale e più che mai vicino al Porto in quella estiva. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il classe 2000, da settimane, sarebbe il principale obiettivo del mercato dei lusitani, i quali, secondo indiscrezioni raccolte, potrebbero chiudere la trattativa coi Pozzo sulla base di 18 milioni di euro, circa. A quel punto, la società bianconera avrebbe individuato in Finn Van Breemen un’alternativa di sicura affidabilità.

Il centrale del Basilea, rilevato dal club svizzero appena un anno fa, nell’estate 2023 dall’Ado Den Haag, è vincolato da un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2027, ma sarebbe già sul punto di lasciare la Svizzera per raggiungere l’Italia. Forte del gradimento del calciatore, l’Udinese avrebbe stanziato un’offerta da 5 milioni di euro, a fronte degli 8 milioni di euro richiesti, per concludere l’affare.

Nelle idee del nuovo tecnico, Runjaic, Breemen andrebbe a affiancare Giannetti e Bijol nella classica difesa a tre elementi proposta dalla squadra friulana, che ha già avuto modo di sorprendere nel corso delle prime due uscite racimolando 4 punti contro Bologna e Lazio. L’avvicendamento in Friuli sarebbe, ormai, pronto: entra Breemen, esce Nehuen Perez.

