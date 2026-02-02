Udinese, preso Mlacic: operazione da 5,5 milioni

Il mercato invernale dell’Udinese ha un nuovo protagonista. Come confermato dal giornalista Fabrizio Romano, il club friulano ha chiuso l’acquisizione di Branimir Mlacic, giovane difensore centrale croato dell’Hajduk Spalato. L’operazione, del valore di 5,5 milioni di euro, rappresenta un importante investimento per il futuro della retroguardia bianconera.

Il giocatore, che dovrebbe sottoporsi alle visite mediche a Udine a breve, firmerà un contratto di lunga durata con il club. Secondo quanto riportato da fonti italiane e croate, l’accordo avrà una validità fino al 2031, con un’ulteriore stagione facoltativa a disposizione della società.

Un talento ambito, scelto tra cinque offerte

Branimir Mlacic, 18 anni, si presenta come uno dei talenti difensivi più promettenti del calcio croato. Le sue doti hanno attirato l’attenzione di numerosi club, tanto che, stando a quanto riportato dal portale Dalmatinski, l’Hajduk avrebbe ricevuto cinque offerte ufficiali per il giocatore.

L’Udinese, con la sua consolidata capacità di scouting e valorizzazione di giovani prospetti, è riuscita a battere la concorrenza, portando a casa un difensore considerato un potenziale pilastro per il futuro. Il trasferimento sarà immediato, senza prestito al club croato, segno che la società friulana intende integrarlo subito nel proprio progetto.

Il profilo del giocatore e le aspettative

Mlacic è un difensore centrale di piede destro, noto per la sua fisicità, l’ottimo gioco aereo e una discreta capacità di impostazione dal basso. Il suo arrivo risponde a una precisa strategia di mercato dell’Udinese, sempre alla ricerca di giovani profili da far crescere in Serie A e da potenzialmente valorizzare in futuro.

Il club, guidato dal presidente Gino Pozzo, ha una lunga tradizione nel far esplodere talenti difensivi. Mlacic sarà ora affidato alle cure del tecnico Kosta Runjaic con l’obiettivo di farlo maturare rapidamente e renderlo un punto di riferimento per la difesa friulana nei prossimi anni. Una scommessa per il futuro che potrebbe regalare grandi soddisfazioni.