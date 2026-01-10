Udinese-Pisa, probabili formazioni e dove vedere la partita

Anteprima della sfida al Bluenergy Stadium

La Serie A 2025/2026 riparte con il suo 20º turno e lo fa con un anticipo sabato pomeriggio carico di significati opposti. Al Bluenergy Stadium di Udine, i bianconeri di Kosta Runjaic (10º posto a 25 punti) accolgono il Pisa di Alberto Gilardino, fanalino di coda con 12 punti. Per i friulani, reduci da una vittoria esterna sul Torino, è l’occasione per avvicinarsi al sogno Europa; per i nerazzurri, caduti 3-0 in casa contro il Como, inizia una corsa contro il tempo per la salvezza.

Zaniolo c’è, Nzola escluso

Secondo le ultime indiscrezioni, Runjaic non dovrebbe stravolgere l’undici vittorioso a Torino. La difesa a tre con Kristensen, Kabasele e Solet davanti a Okoye è stabile, così come il centrocampo con Karlstrom regista. Buone notizie in attacco: Nicolò Zaniolo, uscito precauzionalmente nell’ultima gara per un fastidio al ginocchio, si è allenato regolarmente e dovrebbe essere al fianco di Keinan Davis.

Per il Pisa, emergenza e scelte obbligate. Gilardino deve fare a meno di un gran numero di infortunati e, soprattutto, di M’Bala Nzola, escluso per motivi tecnici dopo le tensioni seguite alla sconfitta con il Como. In attacco dovrebbero quindi giocare Tramoni e Moreo (o Meister).

Udinese-Pisa, le probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller/Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Leris, Angori; Moreo/Meister, Tramoni. All. Gilardino.

Dove e quando vedere la partita in TV e streaming

L’incontro tra Udinese e Pisa è in programma oggi, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium. La diretta sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, sia in streaming via app e sito web, che in modalità lineare sul canale Sky Zona DAZN (canale 215) per gli abbonati che hanno attivato l’opzione. In campo, l’arbitro designato è Giovanni Ayroldi, assistito al VAR da Giacomo Camplone.