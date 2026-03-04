Foto © Stefano D’Offizi

Con le 8 reti all’attivo che ne fanno il capocannoniere della squadra, Keinan Davis si sta confermando il vero trascinatore dell’Udinese targata Runjaić. Considerato il peso specifico dell’attaccante inglese, la dirigenza friulana ha fretta di blindarlo: l’attuale contratto scade nel giugno 2027 e l’obiettivo è accelerare le pratiche per il rinnovo ed evitare di farsi trovare impreparati di fronte ad eventuali offerte delle big che potrebbero arrivare nel corso della prossima estate.

UDINESE, PARTI AL LAVORO PER IL RINNOVO DI DAVIS

Secondo quanto riportato da Tuttoudinese, la dirigenza e l’entourage del giocatore sarebbero al lavoro per trovare un’intesa per estendere la durata del contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030. Al momento filtra cauto ottimismo e, qualora la trattativa dovesse procedere senza troppi intoppi, la firma potrebbe arrivare nelle prossime settimane. L’Udinese e Davis vogliono andare avanti insieme e proseguire nelle prossime stagioni a fare bene nel nostro campionato e magari provare ad affacciarsi per un posto per le prossime edizioni della Conference League.

Oltre a “Udinese, passi in avanti per il rinnovo di Davis: le ultime” leggi anche: