Udinese – Parma 1-3: i bianconeri fanno la partita, Gervinho la disfa

UDINESE PARMA – Il secondo turno di serie A si chiude con le partite della domenica sera tra le quali, allo Stadio Friuli di Udine, spicca Udinese-Parma. I bianconeri friulani sono reduci dall’esordio vittorioso in casa contro il nuovo Milan di Giampaolo e cercano continuità all’insegna della salvezza. Dall’altra il Parma di D’Aversa, fermo al palo dopo la sconfitta con la Juventus, cerca il primo punto: obiettivo dichiarato simile anche per gli emiliani, ovvero la salvezza.

Qualche novità nell’undici scelto da Tudor, dove dal primo minuto scende in campo Nestorovski, preferito a un Pussetto apparso in ritardo nella prima uscita contro il Milan, ma soprattutto dove torna in campo dall’inizio Rodrigo De Paul al posto di Fofana non al meglio. Confermata invece la difesa con De Maio e Nuytinck che si accomodano nuovamente in panchina, esordio dal 1′ per Sema. Nel Parma confermato il tridente Inglese, Gervinho, Kulusevski, con Grassi preferito a Brugman, rispetto alla partita contro la Juventus e Kucka e Pezzella, ex che una settimana fa giocava qui con la maglia dell’Udinese contro il Milan, in panchina.

UDINESE – PARMA 1-1 Il primo tempo si chiude sull’1-1, ma sono tante le recriminazioni per i padroni di casa. L’Udinese ha il pallino del gioco, la manovra è fluida guidata da un ispirato Jajalo: il regista che è sempre mancato in questi anni alla squadra friulana. In più le prestazioni dell’ex Palermo permettono a Mandragora di esprimersi al meglio sgravandolo da compiti di costruzioni e dandogli la possibilità di fare quello che gli riesce meglio: interdire e inserirsi con qualità. Di pregevole fattura il vantaggio firmato da Lasagna, rimpianti per le occasioni sciupate nei minuti successivi. Il tempo passa e l’Udinese gestisce bene il pallone ed è padrona del gioco, ma un Parma sornione colpisce sul finire di primo tempo con Gervinho, forte però è la complicità di Musso che si fa beffare in maniera ingenua e in generale della parte sinistra dello schieramento, quella su cui nelle ultime ore di mercato dovrà intervenire il club.

UDINESE – PARMA 1-3 La ripresa si apre come si è giocato tutto il primo tempo: l’Udinese comanda il gioco guidata da Jajalo, ma si conferma imprecisa davanti. Il Parma però ha un giocatore superiore, almeno nella tecnica in velocità, a tutti i 22 in campo: Gervinho. L’ivoriano, dopo aver siglato l’1-1, apre in due la cerniera friulana e ispira il gol del vantaggio siglato da Gagliolo di testa, perfetto nell’inserimento e il 3 a 1 firmato da Inglese che condanna i friulani. L’Udinese inizialmente pare subire il colpo, ma col passare dei minuti riprende in mano il gioco e sfiora il gol in almeno tre occasioni: ancora una volta però la mira è imprecisa oppure i tiri finiscono tra le braccia di Sepe. Il match finisce, ma i padroni di casa escono tra gli applausi con la convinzione di aver disputato una buonissima partita.

Il Parma si conferma squadra spietata soprattutto in trasferta quando può attendere l’avversaria e liberare i cavalli di Gervinho e ottiene così tre punti fondamentali nella lotta alla salvezza. L’Udinese, dopo le gioie della prima giornata, scricchiola anche nel risultato e inizia a perdere punti in casa, e dopo la sosta ci sarà la trasferta a Milano, contro l’Inter capolista.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Lasagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Hernani, Grassi; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All.: D’Aversa.

Gol: Lasagna 16′, Gervinho 43′, Gagliolo 59′, Inglese 76′