Udinese, Okoye nel mirino del Bournemouth

UDINESE OKOYE BOURNEMOUTH – Rientrato titolare dopo un lungo infortunio, Maduka Okoye, complice anche lo stop forzato di Razvan Sava, si è ripreso la scena come portiere titolare dell’Udinese, chiamato ora al riscatto dopo il ko casalingo di sabato contro il Verona.

Il futuro del portiere potrebbe però essere lontano dal Friuli, perché come riferisce Sportitalia, sulle sue tracce ci sarebbe il Bournemouth.

UDINESE OKOYE BOURNEMOUTH – Il club di Premier League starebbe valutando il futuro di Kepa, e in caso di addio del portiere spagnolo il diesse Tiago Pinto starebbe pensando anche al giocatore nigeriano. Che era esploso nel corso della scorsa stagione mettendo in luce ottime qualità.

