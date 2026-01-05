Udinese, oggi le visite di Arizala: colpo chiuso

L’Udinese accelera e chiude uno dei movimenti più concreti di questa finestra di mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di oggi Juan David Arizala è atteso in città per sostenere le visite mediche di rito, ultimo passaggio prima dell’ufficialità.

Visite mediche e cifre dell’operazione

Il club friulano ha definito l’acquisto del classe colombiano dall’Indipendiente de Medellin per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Un’operazione mirata, costruita con tempi rapidi e senza margini di incertezza, che consegna a Kosta Runjaic un rinforzo funzionale al progetto tecnico dell’Udinese in Serie A.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il profilo scelto da Runjaic

Arizala arriva come investimento di prospettiva, ma con l’ambizione di ritagliarsi spazio fin da subito. La dirigenza ha individuato nel colombiano un profilo compatibile con le esigenze della rosa, capace di crescere all’interno di un contesto che da anni valorizza giovani internazionali.

Perché il Milan si è chiamato fuori

Il nome di Arizala era stato accostato anche al Milan, che però ha deciso di non affondare il colpo. Il motivo è strategico: il club rossonero non intendeva occupare uno dei due slot da extra UE ancora disponibili per la stagione 2025 2026. Inoltre, l’operazione sarebbe stata destinata al Milan Futuro, attualmente impegnato in Serie D.

La scelta del giocatore

Determinante anche la volontà dell’entourage di Arizala, che ha preferito un approdo diretto in Serie A con l’Udinese. Una scelta chiara, che oggi prende forma con le visite mediche e l’inizio di una nuova avventura italiana.