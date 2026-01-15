Udinese, occhi su N’Diaye: il terzino dell’Anderlecht nel mirino

L’Udinese guarda al futuro e pianifica con attenzione il prossimo rinforzo per la corsia mancina: il nome finito sul taccuino degli osservatori bianconeri è quello di Moussa N’Diaye, terzino sinistro senegalese classe 2002 di proprietà dell’Anderlecht. Un profilo giovane, ma già con un bagaglio di esperienza significativo, che risponde ai parametri tecnici ed economici del club friulano.

Un profilo seguito con attenzione

La candidatura di N’Diaye è emersa nelle ultime settimane all’interno del lavoro di scouting coordinato da Gino Pozzo. Il laterale africano ha già superato quota 100 presenze complessive con la maglia dell’Anderlecht, tra Jupiler Pro League, coppa nazionale e competizioni europee. Numeri che raccontano di un giocatore affidabile, continuo e con margini di crescita ancora evidenti.

Dalla Spagna al Belgio, passando per l’Europa

Prima di affermarsi a Bruxelles, N’Diaye ha vissuto un’esperienza in Spagna con il Barcellona B, dove però ha trovato poco spazio, collezionando appena 11 presenze in una stagione. La svolta arriva nel 2022 con il trasferimento all’Anderlecht, scelta che gli consente di giocare con regolarità e di completare il proprio percorso di maturazione calcistica.

Costi e prospettive

Il contratto del terzino senegalese è valido fino a giugno 2028 e la sua valutazione attuale, secondo Transfermarkt, si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Nella stagione 2025-2026 della Jupiler Pro League ha già messo insieme 15 presenze. Non ha ancora debuttato con la Nazionale del Senegal, ma l’Udinese intravede in lui un investimento sostenibile e coerente con la propria filosofia. A Udine si studia il colpo, con la consueta pazienza.