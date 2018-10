Velazquez: “La sosta è un bel guaio, ma Lasagna e De Paul sono carichi. Ammiro Ancelotti e il gioco del Napoli. Noi squadra giovane, possiamo solo migliorare”

Udinese – Napoli si giocherà domani sera alle ore 20.30 allo Stadio Friuli con diretta su DAZN, queste le parole alla vigilia del match, da parte del tecnico dell’Udinese Velazquez

Queste le parole in conferenza stampa da parte del tecnico dell’Udinese Julio Velazquez tratte dal profilo twitter ufficiale dell’Udinese:

“Il Napoli è una squadra che ha grande qualità. Insigne è un calciatore davvero importante, ma Ancelotti ha tanti giocatori che possono sopperire alla sua assenza.”

“Non è facile giocare dopo la sosta delle nazionali perché molti calciatori rientrano stanchi sia per i viaggi che per le partite internazionali. Domattina faremo una seduta di attivazione in campo e valuterò come stanno tutti i miei ragazzi.”

“Ho parlato a lungo con i nazionali soprattutto con Lasagna e De Paul. Sono entrambi molto contenti e soddisfatti di aver esordito con le proprie selezioni. Sono carichi.”

“Pussetto mi piace molto come calciatore. Non è facile ambientarsi nel calcio italiano, c’è un cambio di fisico e intensità notevole. Il ragazzo sta migliorando ogni giorno, ci darà soddisfazioni.”

“Non sarà una partita come quella con la Juventus. Il Napoli ha una diversa filosofia di gioco e diversi interpreti. L’unico fattore che accomuna le due squadre è la forza della rosa, entrambe si giocano lo scudetto”

“Ammiro molto Ancelotti: è un allenatore intelligente, preparato e di grande esperienza. Il Napoli mi piaceva l’anno scorso con Sarri e mi piace ora con Ancelotti: gioca con una velocità spaventosa, è dinamica e arriva in porta con 3 passaggi”

“Siamo una squadra giovane, ma siamo anche in continuo miglioramento. Il calendario sicuramente non ci è stato amico in questa prima fase della stagione ma si impara più dalle sconfitte che dalle vittorie”

“I ragazzi scenderanno in campo con fame e voglia di far bene. Mi è piaciuto l’allenamento di ieri, il primo a ranghi completi dopo quasi due settimane. La partita sarà difficile ma possiamo fare punti. Sono molto ambizioso e voglio che lo sia anche la squadra”

“Teodorczyk ha lavorato molto in queste due settimane per recuperare terreno. Vediamo domattina che sensazioni ci da”