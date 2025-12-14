Udinese-Napoli: probabili formazioni e dove vedere la partita

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Dicembre 2025 · Aggiornato il 14 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

La sfida della 15ª giornata al Bluenergy Stadium

Il programma della 15ª giornata di Serie A prosegue con Udinese-Napoli, gara in calendario alle 15 che mette di fronte due squadre alla ricerca di continuità. I friulani vogliono reagire dopo l’ultimo stop, mentre gli azzurri puntano a consolidare il proprio percorso sotto la guida di Antonio Conte.

Le possibili scelte di Runjaic

Nell’Udinese, Kosta Runjaic valuta qualche modifica dopo la sconfitta di lunedì contro il Genoa. In difesa Kristensen insidia una maglia da titolare, mentre sulla corsia sinistra spazio a Rui Modesto vista l’assenza dell’infortunato Zemura. A centrocampo, senza Atta, agiranno Piotrowski ed Ekkelenkamp ai lati del regista Karlstrom. In attacco resta aperto il ballottaggio tra Davis e Buksa per il ruolo di prima punta, con Zaniolo a supporto.

Il Napoli di Conte tra conferme e assenze

Nel Napoli, Conte sembra orientato a confermare il tridente offensivo composto da Lang, Hojlund e Neres, con Politano pronto a incidere a gara in corso. A centrocampo Elmas agirà in cabina di regia affiancato da McTominay, mentre Lobotka resta ai box. Difesa a tre guidata da Rrahmani, con Milinkovic-Savic tra i pali al posto dell’indisponibile Meret.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte

Dove vedere Udinese-Napoli in tv

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su smart tv, console PlayStation e Xbox, oltre che su Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.