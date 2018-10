Udinese – Napoli: probabili formazioni

Udinese – Napoli si giocherà domani sera alle ore 20.30 allo Stadio Friuli di Udine. Andiamo a vedere le ultime e le probabili formazioni che verranno schierate dai due allenatori.

Qui Udinese

Come sempre Velazquez resta abbottonato in conferenza stampa riguardo le possibili scelte, anche se vista la disponibilità della rosa e i giocatori scesi in campo fino a oggi, non sembra poi così difficile immaginare l’11 che vedremo domani sera. Scuffet ormai è titolare inamovibile, la difesa non si tocca, così come Behrami ex e capitano che dovrebbe essere scelto per giocare davanti alla difesa. De Paul, Fofana e Lasagna sono altrettanto punti fermi, gli unici dubbi sono sugli altri due posti: resta infatti vivo il ballottaggio tra tre uomini: Mandragora, Barak e Pussetto, le differenti scelte porterebbero a una diversa disposizione degli uomini in campo.

Qui Napoli

Ancelotti fa i conti, nonostante le dichiarazioni di rito, con l’impegno di Champions contro il PSG e lascia Insigne a casa a riposare. Il Napoli all’improvviso si ritrova con una rosa vasta grazie anche al sapiente utilizzo degli uomini da parte del suo allenatore e chi scenderà in campo ha già un minutaggio adeguato e un certo feeling con il campo. Difficile dunque prevedere quale sarà l’11 di domani sera: Karnezis dovrebbe essere il prescelto per la porta, difesa quasi fatta, con Maksimovic più di Koulibaly e forse panchina anche per Hysaj. A centrocampo sicuro del posto Allan, in diversi si giocano gli altri posti a disposizione dove resta da capire anche con quanti uomini si schiererà il Napoli. Davanti Callejon e Verdi dal 1′, con Milik più di Mertens.

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Mandragora, Fofana, De Paul; Lasagna.

Napoli (4-3-3): Karnezis; Malcuit, Albiol, Maksikovic, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Verdi, Milik, Callejon.