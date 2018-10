Udinese – Napoli: probabili formazioni e ultime sulle due squadre

Udinese – Napoli si giocherà sabato sera alle ore 20.30 allo Stadio Friuli con diretta anche su DAZN.

Queste le probabili formazioni di Udinese – Napoli e le ultime sulle due squadre a due giorni dal fischio d’inizio dell’incontro:

Qui Udinese

Sono rientrati dalle nazionali gli ultimi 4 uomini per Velazquez, 3 di loro vanno a comporre l’ossatura fondamentale tra difesa (Troost-Ekong), fascia destra (Larsen) e la trequarti offensiva (De Paul), con loro rientra anche Barak, anche lui impegnato con la sua nazionale e ancora alla ricerca della migliore condizione dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori a inizio stagione, ritardandone l’evoluzione all’interno dei meccanismi del tecnico di Salamanca. Tutti e 4 potrebbero essere schierati dall’inizio contro il Napoli con Barak che si gioca una maglia con Mandragora, ma nello scacchiere di Velazquez potrebbero essere coinvolti in questa rotazione anche Pussetto e Behrami. Recuperati i giocatori non al meglio, il resto della formazione dovrebbe vedere la difesa titolare e davanti Lasagna dal 1′ con De Paul e Fofana, al centro di un interesse di mercato proprio del Napoli, sicuri del posto. Velazquez nelle prossime ore potrebbe modificare qualcosa per provare a sorprendere il Napoli.

Qui Napoli

Ancelotti ci sta abituando a tanti cambi, preferendo un turnover che coinvolga tutti e un calcio meno dogmatico e più imprevedibile rispetto a quello del suo predecessore. In questa chiave è dunque complicato a poco più di 48 ore dal fischio d’inizio capire quali potranno essere le mosse del tecnico di Reggiolo. Che possa essere un vantaggio oppure no è ancora presto per stilare un rapporto completo, di certo la vittoria con il Liverpool pare abbia messo le ali alla squadra. Contro l’Udinese, proprio in vista della Champions League (martedì sfida decisiva contro il PSG), e in considerazione della sosta per le nazionali, Ancelotti apporterà cambiamenti molto significativi: quasi sicuramente resterà fuori Koulibaly e saranno da valutare anche Zielinski, Milik, Hamsik e Mertens altri indiziati a partire dalla panchina. Con uno dei tanti ex come Karnezis in campo dal 1′ ci saranno anche Insigne, Callejon e Verdi che potrebbero disegnare il tridente offensivo sempre che la squadra non possa addirittura arrivare a Udine con un 424, con il doppio mediano Allan (altro ex)-Diawara (o Fabian Ruiz in evidenza con la Spagna U21) e 4 giocatori offensivi (magari inserendo Ounas), come già visto in diverse occasioni. Le carte in mano di Ancelotti sono molteplici.

Udinese – Napoli probabili formazioni

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami, Pussetto, Barak, Fofana, De Paul, Lasagna.

Napoli (4-3-3): Karnezis; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Diawara, Fabian Ruiz; Callejon, Insigne, Verdi.