Udinese – Napoli: precedenti e statistiche

Udinese – Napoli si giocherà sabato sera alle ore 20.30 allo Stadio Friuli e con diretta televisiva su DAZN

Udinese – Napoli precedenti e statistiche:

Quella di sabato sera tra Udinese e Napoli sarà la sfida numero 73. Il Napoli è in vantaggio con 27 vittorie a 17, mentre i pareggi sono 28. Gli ospiti sono in vantaggio anche nel computo dei gol segnati 104 a 95.

Per quanto riguarda le sfide casalinghe invece, è netto il vantaggio dell’Udinese con i partenopei che spesso hanno faticato nelle trasferte in Friuli. I padroni di casa infatti, in un totale di 36 partite giocate, comandano con un vantaggio di 13 vittorie a 6, con 17 pareggi. Di quelle 6 vittorie ben 2 sono arrivate nelle ultime due sfide, entrambe giocate a novembre: il 26 novembre del 2017 (vittoria di misura con gol di Jorginho ) e il 19 novembre del 2016 (2-1 per gli ospiti con doppietta di Insigne e gol di Perica), ma prima di quel successo il Napoli non vinceva a Udine dal 2007, quando i bianconeri furono subissati da un clamoroso 5-0. Il Napoli all’epoca era allenato dal goriziano Edy Reja e il Napoli da Marino, grande protagonista di quella partita fu un giovane Lavezzi autore di un gol e due assist, in quel Napoli andò a segno anche Domizzi che a breve sarebbe diventato leader della difesa bianconera e uno storico ex come il Pampa Sosa che siglò il 5-0 finale.

Da quella sfida del 2007 a quella del 2016, su 8 partite 4 sono state le vittorie dell’Udinese e 4 i pareggi. L’ultimo successo bianconero, quello del 3 aprile del 2016 consegnò praticamente lo scudetto alla Juventus.

Il Napoli sabato arriva a Udine in piena salute, dopo la sconfitta con di Genova con la Samp a inizio campionato infatti, il Napoli cade solo a Torino con la Juventus, collezionando tra campionato e Champions League, esclusa la trasferta all’Allianz Stadium, 5 vittorie e un 1 pareggio.

L’Udinese invece, dopo l’ottimo inizio di campionato, arriva da 3 sconfitte consecutive, pesante quella con il Bologna, scontata quella con la Juventus, evitabile con il senno di poi quella con al Lazio. Il passivo al momento ricaccia i friulani in piena lotta per non retrocedere: escludendo le malandate Chievo e Frosinone infatti solo Empoli, Atalanta e Bologna hanno collezionato meno punti della squadra di Velazquez che al momento deve fare anche i conti con un calendario complicatissimo.