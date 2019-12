Udinese – Napoli: incrocio anche sul mercato

UDINESE NAPOLI MERCATO – Come riportato da Il Mattino di Napoli, la sfida al Friuli di Udine tra Udinese e Napoli sarà anche un modo per parlare di mercato. Il rapporto tra le due società da questo punto di vista e dunque ci sarà modo, di nuovo, di parlare di alcuni giocatori.

Già la scorsa estate il Napoli si era informato non per, non per due, ma per ben tre giocatori bianconeri. Fofana, De Paul e Lasagna. La complicata stagione però del centravanti italiano ha spostato le mire dei partenopei su Fofana e De Paul. Due giocatori che per la verità non è che stiano offrendo chissà quali prestazioni superiori all’ex bomber.

Fofana ormai da tempo ha perso il posto da titolare – gli vengono preferiti a rotazione altri giocatori. Addirittura lo stesso De Paul spesso viene arretrato sulla mediana nella zona di competenza del centrocampista ivoriano.

De Paul, appunto, non attraversa il miglior momento della sua carriera in maglia bianconera che invece lo aveva visto stagione dopo stagione offrire prestazioni sempre più convincenti. Tanto da guadagnarsi uno status importante come quello di nazionale argentino.

I due al momento non sono in vendita, in realtà, anche perché l’Udinese vive una situazione complessa in classifica – che potrebbe peggiorare domani sera. Però il Napoli cerca rinforzi per il centrocampo – oltre ad Amrabat – e i due profili piacciono e non poco a Giuntoli. Però attenzione, sull’argentino da tempo c’è l’interesse della prima forza del campionato ovvero l’Inter.

Riuscirà l’Udinese a resistere alle lusinghe in arrivo da alcuni tra i club più prestigiosi d’Italia?