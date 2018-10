Calciomercato Napoli: De Laurentiis vuole De Paul e Giuntoli ha provato a prendere Lasagna

Rodrigo De Paul e Kevin Lasagna sono da tempo nel mirino del Napoli

Al Friuli di Udine non ci si smette mai di annoiare e gli scherzi del calendario vogliono che dopo Lazio e Juventus è il turno di un’altra big fare visita in modo consecutivo nella casa dell’Udinese. Sabato sera alle ore 20.30 con diretta su DAZN sarà il turno del Napoli; ed è proprio la squadra partenopea al centro di un importante movimento sul mercato che potrebbe coinvolgere il numero dieci dell’Udinese Rodrigo De Paul.

Secondo quanto riportato da tuttoudinese.it infatti, il Napoli già a gennaio potrebbe fare sul serio per vestire d’azzurro il diez argentino, pupillo di De Laurentiis e che ha già avuto il benestare di Ancelotti. Napoli e Udinese da tempo sono abituati a lavorare assieme sul mercato, basterebbe vedere l’ultima sessione di mercato che ha portato Meret e Karnezis in Campania, senza dimenticare il prestito di Zapata a Udine e la cessione verso Napoli qualche stagione fa di Allan. Se Giuntoli dovesse affondare il colpo, Napoli potrebbe essere la destinazione finale per Rodrigo De Paul, con la suggestiva quanto pesantissima eredità di essere fantasista argentino in maglia partenopea. Nel frattempo anche il presidente dell’Udinese Soldati ha confermato l’interesse del Napoli per il giocatore.

Proprio Giuntoli, come ha riportato invece qualche giorno fa l’agente di Lasagna Briaschi, segue sempre da vicino il numero 15 friulano e quest’estate ha provato a portarlo a Napoli:

“Sì, quest’estate era ad un passo dal​ Napoli. Giuntoli lo ammira, tra di loro c’è un rapporto di profondo affetto. Il DS del Napoli lo chiama il suo bambino per cui ne conosce bene valori tecnici, fisici e morali. Sono sicuro che Lasagna si riconfermerà ad alti livelli anche quest’anno”.

Chissà che quest’estate il Napoli non possa fare 1+1 e prendere di nuovo due giocatori dall’Udinese; nel frattempo però sabato sera c’è un match da giocare.

