Ancelotti: “Insigne resta a casa. Partite come quelle con il Liverpool fanno crescere il gruppo e la mentalità. Barella è da Napoli”

Udinese – Napoli si giocherà domani sera alle ore 20.30 allo Stadio Friuli con diretta su DAZN, queste le parole alla vigilia del match, da parte del tecnico Carlo Ancelotti

Udinese – Napoli: queste le parole di Ancelotti in conferenza stampa:

“La Champions non condiziona le scelte sulla partita di domani che ha assoluta priorità. Luperto, Ounas e Insigne resteranno fuori perché non al meglio e Lorenzo spero però di recuperarlo per la partita con il PSG. A Napoli mi trovo bene, il presidente si trova bene e spero che il cammino possa migliorare in futuro.”

“Dopo la sosta è più difficile che giocare prima della sosta. Domani dovremo avere tutta la lucidità necessaria per esprimere il nostro potenziale. Domani la priorità sarà far giocare chi è rimasto qui, rispetto a chi rientra dalle nazionali. Hanno recuperato tutti, a parte Insigne che come detto resterà a Napoli, Milik e Zielinski sono da valutare.”

“La rosa può e deve migliorare, perché c’è possibilità di fare meglio. Ho tanto ottimi giocatori tra cui scegliere.”

“La mentalità si migliora gara dopo gara e una partita come quella contro il Liverpool dà la consapevolezza necessaria. Qui c’è tanta passione e io mi trovo a perfetto agio. Passione, conforto, sono fra i motivi che mi hanno fatto scegliere Napoli. La società vuole crescere e lo sta dimostrando.”

“Hamsik si stra trasformando in regista, è talmente forte e intelligente che migliorerà ancora. Mertens ha ampi margini, purtroppo è stato tra gli ultimi a tornare, ma la condizione sta crescendo. Lo preferisco da subentrato al momento, stessa cosa Milik: preferirei vederli giocare meglio quando li schiero dall’inizio.”

“Meret e Ghoulam stanno rientrando, sarà solo questione di tempo.”

“Barella è molto più forte di me quando avevo la sua età: è un giocatore da Napoli.”