Udinese – Napoli: a chi i 3 punti?

Stasera alle ore 20.30 dallo stadio Friuli di Udine andrà in scena Udinese – Napoli.

L’Udinese reduce da tre sconfitte consecutive vuole sfruttare un fattore campo che spesso contro il Napoli ha regalato punti, sorrisi e diverse soddisfazioni. Al Friuli sono arrivate in sequenza le sconfitte contro Lazio e Juventus, ma la classifica ha bisogno di essere mossa partendo da stasera, perché se nell’ultimo turno le dirette avversarie nella lotta per la salvezza hanno arrancato, non sempre dagli altri campi possono arrivare regali ai fini della classifica. Velazquez per l’impegno delle 20.30 potrebbe confermare l’11 visto contro la Juventus, ma occhio a Pussetto, in crescita e capace di sparigliare le carte sulla trequarti: potrebbe essere lui la chiave del match per i bianconeri padroni di casa.

Dall’altra parte il Napoli teme questa partita; arriva dopo la sosta delle nazionali che ha restituito qualche giocatore acciaccato (Insigne resta a casa, i due polacchi non sono al meglio, Koulibaly dovrebbe partire dalla panchina), ma la rosa del Napoli è ampia da garantire il necessario rendimento anche da elementi sulla carta non “titolarissimi”. In più il Napoli potrebbe avere qualche pensiero in più rivolto al match – quasi decisivo – di Champions, contro il PSG.

La squadra di Ancelotti però, non può permettersi un passo falso se vuole rimanere alla caccia di quella che almeno fino alle 18 di oggi, è un’imbattibile Juventus e i tre punti saranno d’obbligo anche per i partenopei.