Udinese – Milan: probabili formazioni

Domani sera alle ore 20.30 dallo Stadio Friuli di Udine si giocherà Udinese – Milan. Queste le probabili formazioni e le ultime sulle due squadre.

Qui Udinese

Velazquez verosimilmente confermerà il 3511 visto contro Napoli e Genoa nelle ultime due partite. Dietro si cerca di recuperare Nuytinck, con Opoku che slitterà nuovamente in panchina. Vivo il ballottaggio tra Scuffet e Musso in porta, lotta a tre per due maglie a centrocampo: Behrami potrebbe essere il prescelto a finire in panchina, con Mandragora in cabina di regia e Barak, in crescita contro il Genoa ad agire da mezz’ala insieme a Fofana. Sulle fasce verrà riproposto probabilmente di nuovo Larsen a sinistra che dovrà vedersela con Suso e Pussetto ala a tutto campo, anche se quest’ultimo potrebbe lasciare il posto a Ter Avest che domenica scorsa ha fatto il suo esordio assoluto a Genova. Davanti confermati De Paul e Lasagna.

Qui Milan

Anche Gattuso va verso la conferma della difesa a 3 con Rodriguez spostato sul centro sinistra a fianco di Romagnoli e Musacchio e la conferma di Laxalt a tutta fascia sulla sinistra. Se a destra agirà Suso, i problemi arrivano in mezzo al campo con l’infortunio che terrà fuori Biglia fino a Natale e con un Bakayoko che a oggi non ha ancora dimostrato di essere da Milan. Bonaventura è in dubbio e quindi il ruolo di trequartista dovrebbe essere ad appannaggio di un Calhanoglu anche lui tutt’altro che pimpante in questa fase di stagione. Davanti arrivano conferme per il duo Cutrone-Higuain.

Udinese – Milan probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Pussetto, Fofana, Mandragora, Barak, Larsen; De Paul; Lasagna.

Milan (3-4-1-2): Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessie, Laxalt; Calhanoglu; Higuain, Cutrone.